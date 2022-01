Zemřela hokejová legenda a čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Gillies

Ve věku 67 let zemřel kanadský hokejový útočník Clark Gillies, člen slavné generace New York Islanders, která na počátku 80. let čtyřikrát po sobě vyhrála Stanleyův pohár. Islanders o úmrtí člena Síně slávy informovali v pátek.

Foto: Kathy Kmonicek, ČTK/AP Někdejší útočník New York Islanders Clark Gillies.Foto : Kathy Kmonicek, ČTK/AP

Článek Gillies strávil v NHL 14 sezon, za Islanders a Buffalo odehrál včetně play off 1122 zápasů s bilancí 366 gólů a 425 asistencí. V newyorském celku tvořil hvězdný útok zvaný Trio Grande společně s Mikem Bossym a Bryanem Trottierem. Zahrál si také na Kanadském poháru v roce 1981. Členem Síně slávy je od roku 2002.

Reklama