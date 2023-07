Po otevření volného trhu to ale chvíli vypadalo, že někdejší GM Calgary bude za největšího lůzra. Z torontské sestavy sezony 2022-23 mizelo jedno jméno za druhým. Noel Acciari zamířil do Pittsburghu, Michael Bunting do Caroliny, Alexander Kerfoot kývnul Arizoně a Ryan O'Reilly, kterého letos před uzávěrkou přestupů získalo Toronto ze St. Louis, podepsal Nashvillu. Navrch se loučili gólman Erik Källgren (New Jersey) i beci Luke Schenn (Nashville) a Justin Holl (Detroit). Fanoušci Maple Leafs jen zírali s otevřenou pusou nad tou spouští.

„Chápu, že první hodiny po otevření trhu dost lidí vyděsily. Ale tým je jak puzzle, na jeho složení máme celé léto," kontroval Treliving, který si dal záležet, aby vzápětí hned přivedl co nejodolnější typy. Do první lajny Tylera Bertuzziho, do druhé Maxe Domiho a do čtvrté Ryana Reavese. Ve druhé obraně by pak měl působit John Klingberg. Samá osvědčená jména. A sestava Maple Leafs s nimi vypadá nabušeně.

„Nehraju tolik minut, ale postarám se o to, aby se kluci cítili na ledě bezpečně," sdělil po příchodu Reaves. Z aktivních hráčů sedmý nejtrestanější hráč s 1023 minutami za 828 startů. „Taky budu pořádat akce, které nás dají dohromady a budeme držet při sobě. To umím," pochválil se obávaný 36letý útočník. „Ryana každopádně bude v kabině slyšet," těší Trelivinga.

Ryan Reaves has a solution for dealing with the pressure of playing in Toronto 😂💪 pic.twitter.com/qUbT9zwG6i — Gino Hard (@GinoHard_) July 2, 2023

I on si totiž všiml, že v sérii s Panthers vypadalo Toronto spíš jako soubor individualit, než jako tým. V tom měla Florida jasně navrch.

Nový GM také usiloval o to, aby sestava byla svalnatější, což Reaves, Bertuzzi i Domi, syn někdejšího torontského rváče, beze zbytku splňují. „Nejde nám ale o bitky, bavíme se o fyzickém hokeji, který nikomu nevoní," poznamenal Treliving. „Uvidíme tu nejlepší Maxovu verzi, o tom jsem přesvědčený. Dlouho toužil hrát v Torontu. Tenhle dres pro něj moc znamená."

Nastupovat za Maple Leafs je však taky velká zodpovědnost. Naposled vyhráli Stanley Cup v roce 1967 a batoh očekávání, který hráči Toronta vláčí na zádech, je rok od roku těžší. Vždyť i Auston Matthews šestkrát po sobě překousával trpké pocity z krachu hned v úvodním kole play off, než se konečně dočkal postupu.

„Neříkám, že tu nemáme lídry," zmínil Treliving. „Ale jde o to, aby vedle nich byly kluci, co jim to ulehčí." Což je i případ Klingberga, který převezme část povinností defenzivní jedničky týmu Morgana Riellyho.

V létě si obvykle skoro všechny týmy myslí, že mají kádr na Stanley Cup, pak přijde podzimní či zimní náraz a sny se zase rozplynou. Toronto je ale skutečně přesvědčeno, že vydrží až do června.