Jak se vám tedy zamlouval start do sezony?

První dva zápasy nebyly nejlepší, nehráli jsme dobře týmově a měli jsme problémy v obraně. Od utkání s Islanders to ale vypadá líp. Soupeře přestřílíme, jen si musíme dát záležet na defenzivě. Jak beci, tak útočníci.

U Lightning jste hrál s esy, jako jsou Kučerov, Stamkos, Point. Je to velká změna, když teď máte kolem sebe mladší kluky s ještě neopracovaným talentem?

Ale třeba kapitán Nico Hischier je tu už pátou sezonu. Jack Hughes nebo Jesper Bratt už taky nějaké zkušenosti mají. Myslím si, že máme tým na to, abychom se udrželi na pozicích do play off.

S Hischierem v lajně vám to ale sedlo víc než s Hughesem. Čím to bylo? V čem jsou dvě jedničky draftu tak odlišné?

Nico maká dozadu i dopředu, snaží se být ‚two way' hráč a lídr. Jack má strašný talent dopředu. Klidně vezme puk a je schopný s ním projet celé hřiště. Ofenzivně je výborný a když si dá záležet i v obraně, tak bude výjimečný.

Mělo v New Jersey nějaký ohlas, že jste do týmu přišel jako držitel Zlaté hokejky pro nejlepšího českého hokejistu minulé sezony?

Já si myslím, že to v New Jersey ani nikdo neví... Spíš se na mě dívali jako na hráče, který má zkušenosti. Kluci se ptají na Tampu, jací jsou Stamkos, Kučerov, gólman Vasilevskij, to je hodně zajímá.

Byl to pro vás velký nezvyk, když jste měl na sobě po deseti letech strávených u Lightning najednou dres s ďábelským logem na hrudi?

Před sezonou při přátelácích to bylo zvláštní, ale zvykl jsem si rychle. Skladba týmu je ale hodně odlišná od Tampy. Jsou tu hlavně kluci, co ještě nezaložili rodiny. U Lightning jsme měli dohromady snad 15 dětí, kdežto v New Jersey mají děti tak čtyři kluci. Ti mladí si užívají svobodu a zábavu. Ale jsou super.

Foto: Matt Slocum, ČTK/AP Ondřej Palát (vlevo) z New Jersey na ilustračním snímku s Travisem Konecnym z Philadelphie.Foto : Matt Slocum, ČTK/AP

V čem vidíte největší sílu Devils?

Fanoušky těší, že teď soupeře přehrajeme ofenzívou. Ale ze zkušenosti vím, že s výsledky 7:5, 5:4 moc daleko nedojdete. Potřebujeme vyhrávat spíš 2:0, 2:1, 3:1. Musíme si víc dávat záležet na obraně.

Máte v kalendáři zakroužkováno, kdy hrajete proti Tampě? V březnu vás čekají během pěti dnů hned tři vzájemné zápasy.

Určitě se na to těším, těch vzpomínek mám mraky. Ale v březnu už to bude asi úplně normální. V Tampě přijdou do hlediště i přátelé a kamarádi, ale už jsem hráč Devils, tak to tak musím brát.

Jakým stylem dnes chytají gólmani NHL? Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

V New Jersey byl nedávno na stáži trenér Václav Varaďa. Dovedete si ho představit na lavičce v NHL?

Těžko říct, jako kouče jsem ho nezažil, ale úspěchy má. Na kempu byli s Patrikem Eliášem na každém tréninku, měli možnost s námi chodit led. Určitě to byl pro něj přínos.

Radil vám někdo s výběrem nového bydlení po rodinu?

Všechno proběhlo skvěle. Já přiletěl trošku dřív a pár týdnů jsem byl na hotelu. Rodina přijela, až když jsme se nastěhovali do domu. Jsme spokojení, líbí se nám tady, dcera chodí do školky. Jsou tu krásné čtvrtě a po letech zažíváme pravý podzim.

Stihli jste i nějaký rodinný výlet do New Yorku?

Jednu neděli jsme byli s rodiči od manželky, ale ono je to občas složité v těch zácpách, když pak není kde zaparkovat. Trochu jsem jim něco ukázal, třeba Times Square, ale určitě plánuju, že vezmu manželku do New Yorku na nějakou pěknou večeři. Jinak mám rád spíš klid. Tady, kde bydlíme, je taky dost restaurací a všechno, co potřebujeme.

Aréna Devils Prudential Center je sice krásná, ale i Pavel Zacha si postěžoval, že v Newarku vlastně nic není a mladší hráči radši rychle zmizí do Jersey City. Jak na vás okolí haly působí po deseti letech strávených na Floridě?

Máte pravdu. Nic moc. Ale já stejně jen přijedu autem, zaparkuju a po tréninku nebo po zápase zase hned odjíždím. Pro mladší kluky je Jersey City ideální, my starší míříme spíš na předměstí. Ale já jsem nadšený, že to mám dvacet minut na halu, na nic si nestěžuju.

V létě jste překvapil, když jste s bývalým spoluhráčem z Tampy Victorem Hedmanem investoval do třetiligového anglického fotbalového klubu z Plymouthu. A zatím se zdá, že to byla dobrá investice. Daří se, vedete tabulku.

Jsem z toho nadšený, kluci hrají super. Naposledy zase vyhráli. Pokud by se jim podařilo postoupit, byla by to nádhera.

Takže s Hedmanem si určitě notujete.

Jsme dost v kontaktu. Po každém zápase vždycky probíhá konverzace s investory. Zatím jsme velice spokojení.

Pokud by Plymouth postoupil do druhé nejvyšší soutěže, měl by za soupeře řadu klubů se slavnou minulostí. Jak by se vám líbilo mít v týmu i českého hráče?