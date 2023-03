Zohorna zamířil do NHL ve 24 letech z české extraligy. Zaujal tehdy Pittsburgh, kterému se upsal před sezonou 2020/21 jako nejdraftovaný hráč. Dvojnásobný šampion s Kometou Brno z let 2017 a 2018 na premiéru v soutěži dlouho čekal. Když si jej ale klub vytáhl před koncem základní části do hlavního týmu, svou šanci využil. Český útočník ozdobil debut gólem a ve zbytku ročníku nasbíral čtyři body v osmi zápasech (2+2).