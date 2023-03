„Bert je jeden z mých nejlepších kámošů. Bolí to," prohlásil kapitán Red Wings. „Vždycky jsem s ním hrál moc rád a cítil jsem, že když hraju s ním, tak jsem nejlepší. Ale on teď míří do týmu, kde se připravují na válku. A v takové situaci bych v týmu nechtěl mít nikoho jiného než Tylera Bertuzziho," dodal Larkin.

Dylan Larkin noticeably emotional this morning following the trade of long time teammate Tyler Bertuzzi. ☹️

Jako pozůstalí na pohřbu působili ale i matadoři z Kings. Sedmatřicetiletý Quick byl jedním z členů tvrdého jádra LA, které vyhrálo Stanley Cupy v letech 2012 a 2014. Jenže aktér 92 zápasů v play off se přes Columbus odstěhoval do Vegas, které je přímým konkurentem Kings v Pacifické divizi.

„Vyhráli jsme ve Winnipegu a měli jsme skvělou náladu. Za deset minut jsme se dozvěděli, co se děje. A od té doby je ten pocit stejný. Je to na nic," hudral Doughty. „Bylo to opravdu smutné a nečekané. Je to na houby, když odchází jeden z nejlepších přátel vašeho života. Čekal jsem, že s ním budu hrát až do konce kariéry. Ale dobré na tom je, že jsme si s Quickiem tak blízcí. Vždycky se budeme vídat, naše rodiny jsou si blízké. Sakra," cloumaly s Doughtym emoce.