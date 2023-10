Obránce Svozil se přesunul z Columbusu na farmu do Clevelandu

Columbus draftoval Svozila předloni ve třetím kole na 69. pozici. V Regině, kam zamířil z Komety Brno, působil společně s kanadským ofenzivním talentem Connorem Bedardem, jehož si letos vybralo jako jedničku draftu Chicago. Svozil si ve WHL připsal ve 115 duelech základní části 119 bodů za 21 gólů a 98 asistencí. V sedmi zápasech play off zaznamenal čtyři branky a devět přihrávek.

Před odchodem do Severní Ameriky stihl Svozil v extralize za Kometu Brno 79 utkání a připsal si tři góly a pět přihrávek. Účastník tří světových šampionátů dvacítek pomohl ke stříbru v Halifaxu gólem a sedmi asistencemi.

V kádru Blue Jackets zůstal z kvarteta českých hráčů, kteří začali na kempu, jen devatenáctiletý bek David Jiříček. Gólman Pavel Čajan, který má smlouvu jen pro AHL, zamířil také do Clevelandu. Útočník Martin Ryšavý se vrátil do Moose Jaw do WHL.