Američan Smith ovládl produktivitu hokejového MS osmnáctek

Americký útočník Will Smith vyhrál s 20 body ze sedmi zápasů produktivitu mistrovství světa hokejistů do 18 let ve švýcarských městech Basilej a Porrentruy. S devíti trefami se také podělil se spoluhráčem Colem Eiserman o pozici nejlepšího střelce. Druhý skončil v produktivitě další člen týmu nových šampionů Gabe Perreault s 18 body a se 13 asistencemi se stal nejlepším nahrávačem.

Foto: iihf.com Americký hokejista Ryan Leonard ve finále MS do 18 let proti Švédsku.

Článek Nejproduktivnějším českým hráčem byl na 23. místě se šesti body za čtyři branky a dvě asistence Eduard Šalé. Mezi střelci se útočník Komety Brno zařadil na 11. místo. Nejproduktivnějším obráncem se stal další Američan Cole Hutson, který si připsal 12 bodů (1+11). Nejlepší bilanci účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech měli s 16 kladnými body další šampioni Ryan Leonard a Aram Minnetian. Nejtrestanějším hráčem byl s 54 minutami německý obránce Lua Niehus. Brankářské statistiky ovládl s úspěšností zákroků 94,48 procenta, s průměrem 1,49 obdržené branky na zápas a dvěma čistými konty Švéd Noah Erliden. Český gólman Michael Hrabal se zařadil s úspěšností 92,02 procenta na třetí místo a s průměrem 3,11 na čtvrtou pozici. Individuální statistiky MS hokejistů do 18 let v Basileji a Porrentruy (Švýcarsko): Kanadské bodování: 1. W. Smith 7 zápasů/20 bodů (9 branek + 11 asistencí) 2. G. Perreault 7/18 (5+13) 3. Leonard (všichni USA) 7/17 (8+9) 4. O. Stenberg (Švéd.) 7/16 (7+9) 5. Celebrini (Kan.) 7/15 (6+9) 6. Dvorský (SR) 7/13 (8+5) 7. M. Wood (Kan.) 7/13 (7+6) 8. Hutson 7/12 (1+11) 9. Eiserman (oba USA) 7/11 (9+2) 10. Sandin Pellikka (Švéd.) 7/11 (2+9) ... 23. Šalé (ČR) 5/6 (4+2) Reprezentace Američané otočili finále MS osmnáctek a slaví zlato

