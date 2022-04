Bývalý kanadský gólman. který působil i ve Slovanu, pomáhá ukrajinským uprchlíkům: Snažili se jen přežít!

Řada sportovců se během vojenské invaze na Ukrajině snaží pomáhat, ať už finančně nebo materiálně, napadenému obyvatelstvu. Bývalý kanadský gólman Michael Garnett se už zhruba měsíc angažuje jako dobrovolník na hranicích. Společně se svou partnerkou Rebeccou si pronajali devítimístnou dodávku, se kterou pomáhali s transportem uprchlíků do bezpečí.

„Neumíte si představit tu bolest a utrpení, kterým si tito lidé prošli, než se dostali do bezpečí našeho vozu," popisoval Garnett na sociálních sítích s tím, že denně strávil pomocí na hranicích dobrých 14 hodin.

„Prosím udělejte všechno pro to, aby tato nesmyslná válka skončila, a také prosím udělejte vše, co je ve vašich silách, abyste pomohli uprchlíkům. Jsou to úžasní, laskaví, milující a tvrdě pracující lidé, kteří všechno ztratili a jen se snaží zůstat naživu," vyzývá své sledující.