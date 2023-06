Čert Černík slaví sedmdesát. Frajer, který nasázel hattrick Treťjakovi

Bylo mu teprve 22 let, když od trenéra Karla Guta dostal „povolávák" na světový šampionát do polských Katovic. Tehdy se hrálo na tři lajny, v 70. letech měla navíc reprezentace silné jádro a procpat se mezi harcovníky byla výjimečná věc. A tak Černík společně s mladíčkem Peterem Šťastným pravidelně sbírali puky, přesto se výrazně podíleli na zisku titulu.

„Starší kluci už mi tehdy říkali, buď rád, že jsi mistr světa. Hodně generacím se to nepovedlo. Sám jsem si to naplno uvědomil až po ukončení kariéry v národním týmu," vzpomínal před čtyřmi lety, když mu ve Vítkovicích vyvěsili dres s jeho číslem 9 pod strop zdejší arény.

Ano, další titul už nepřidal, „jen" stříbra. Třeba to z Prahy 1978, kde se zaskvěl oním hattrickem do sítě sborné či tím z olympiády v Sarajevu, kde dělal kapitána. To však byla jeho reprezentační derniéra, protože o rok později si místo na zlatém mistrovství v Praze zahrál v NHL za tým Detroit Red Wings. Jeho spoluhráčem tam tenkrát byl i Steve Yzerman a jejich cesty se znovu protly na olympiádě v Naganu. Černík coby manažer pomáhal Ivanu Hlinkovi skládat tým, přičemž se výrazně zasadil o nominaci Davida Moravce, Yzerman a spol. zase snili na Turnaji století ukázat světu, že hokej je kanadská hra. Marně – v semifinálovém penaltovém rozstřelu jim Češi vystavili stopku.