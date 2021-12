Chlapík doufá, že si Sparta přenese pozitiva z Ligy mistrů do domácí soutěže

"Spokojeni být nemůžeme, protože jsme vypadli, ale v závěru jsme předváděli hokej, jaký chceme hrát. Dokázali jsme si, že umíme být lepší než první tým švédské ligy, ale musíme si to přenést i do extraligy," řekl Chlapík klubovému webu.

"Povzbudily nás předešlé prohry, protože jsme se semkli jako tým a nic nevzdáme do poslední minuty," připomněl Chlapík období od poloviny října do druhé poloviny listopadu, kdy Sparta v extralize prohrála deset z jedenácti zápasů. Pomohlo jí ale i osmifinálové vyřazení jiného švédského celku Skelleftea AIK.

"Formič udělal nádhernou akci, kterou nám pomohl zpátky do zápasu. Věděli jsme, že existuje šance a dva góly nás přiblížily. Škoda, kdyby se hrálo ještě minutu navíc, mohli jsme třeba přidat i čtvrtý gól," prohlásil Chlapík.

Sparta se musela obejít bez reprezentantů Michala Řepíka a Vladimíra Sobotky či dalšího elitního útočníka Romana Horáka. "Oni taky neměli nějaké hráče, takže je to jedno. Všichni známe kvalitu Rögle, ale měli jsme sestavu, jakou jsme měli. Asi málokdo čekal, že bychom dokázali porazit první tým švédské ligy. Část zápasu jsme byli lepším týmem, kluci ze Sokolova odehráli super zápas. I Prymič (Patrik Prymula), který se vrátil po zranění, hrál skvěle," chválil Chlapík.

Spartu čeká další zápas po reprezentační pauze a Channel One Cupu v úterý 21. prosince doma v Pardubicích a o dva dny později doma přivítá Třinec. Od 26. prosince do konce roku ji čeká vystoupení na Spenglerově poháru, kde má ve skupině Kanadu a domácí Davos. "Odpočineme si, protože někteří kluci si potřebují orazit. Určitě je to pozitivní, myslím si, že si můžeme vzít jen pozitiva a musíme takhle hrát každý další zápas," řekl nejproduktivnější hráč extraligy.