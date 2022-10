Do NHL se chystají další odchovanci Letňan, klub však řeší, co bude po Novém roce

„Opravdu je to těžké a vždycky je to za týden těžší než týden předtím... někdy v červnu jsem říkal, že to bude problém, nicméně pak jsem v srpnu viděl, že to bude megaproblém, teď už nám krachují kluby, fakt je to existenční záležitost," říká Tomáš Divíšek, generální ředitel Letců, v hokejovém pořadu Příklep.