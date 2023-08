Drama v Břeclavi i Trenčíně aneb Jak necelé tři vteřiny všechno změnily. I pro český nároďák

Klepali se, ne že ne. Jak nepravděpodobně se před zápasem se Švédy jevilo, že by česká hokejová osmnáctka po skalpu Američanů a Němců mohla proti Třem korunkám prohrát o více než pět branek, čímž by na Hlinka Gretzky Cupu přišla o postup do semifinále, za stavu 0:4 jí ve třetí třetině najednou bylo ouvej. Středeční večerní zápletka v Břeclavi však byla jen slabým odvarem toho, k čemuž v témže čase došlo zhruba o 120 kilometrů na východ v Trenčíně...

Foto: ČTK / Paprskář Pavel, Profimedia.cz Finští hokejisté do osmnácti let se radují z gólu proti domácím Slovákům.

Reklama