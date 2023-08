Nervozita, únava, strach, ale postup. Dostali jsme před semifinále facku, ví česká osmnáctka

Fotogalerie +2

Česká osmnáctka na tradičním turnaji baví ofenzivní hrou, vždyť Američany smázla na úvod 7:2. A také díky tomu měla výbornou výchozí pozici před závěrečným duelem. Jenže tíha pomyslného náskoku byla na domácích hráčích znát. „Hned jsme udělali dvě hrubé chyby, které soupeř potrestal," mrzelo v rozhovoru pro hokej.cz trenéra Davida Čermáka.

„Asi to bylo z nervozity. Věděli jsme, že všechno máme ve svých rukách. Trochu nás to svazovalo," připustil pro ČT sport útočník Matěj Kubiesa. Také Češi sice měli své šance, ale v první třetině neproměnili ani jednu z 18 střel včetně dvouminutové přesilovky pět na tři.

IS THIS SAVE OF THE YEAR?! 🤯 Herman Liv 👑#HlinkaGretzkyCup pic.twitter.com/vyJZgKEibo — Hlinka Gretzky Cup (@HlinkaMemorial) August 2, 2023

Výběr Tre Kronor ucítil šanci. Na postup potřeboval zvítězit o šest gólů a do zápasu dával všechno. Včetně vypjatých emocí a několika zákroků za hranou pravidel. Jako když po fantastickém zákroku Hermana Liva složil střílejícího Benáka krosčekem do hlavy Eliasson. „Soupeř se nám chtěl dostat pod kůži. Trochu se to Švédům povedlo, My jsme hráčům říkali, že nesmíme oplácet, a že budeme mít přesilovky, které musíme využít," vykládal Čermák.

Ovšem národní tým se v početních výhodách trápil a naopak ve 47. minutě využil přesilovku Freij, jenž navýšil už na 4:0. „Všichni jsme pořád věřili a řekli jsme si, že to urveme," prozrazoval třinecký křídelník Kubiesa.

Právě on byl u klíčových momentů, které uklidnily domácí výběr. Nejprve asistoval u střely obránce Fibirga, poté sám v početní výhodě skóroval. „Chtěl jsem to vzít na sebe. Cítil jsem zodpovědnost, že už by někdo měl vypálit. Zkusil jsem to, naštěstí to padlo pod víko," liboval si.

Porážka 2:4 tak měla velmi sladkou příchuť. „Vyšlo to, postupujeme z prvního místa a jsme za to neskutečně rádi," usmíval se Kubiesa. Zároveň si však uvědomuje, že s tímhle výkonem se Češi do finále nepodívají. „Dostali jsme facku. Musíme se z toho poučit a zlepšit to do semifinále," upozornil.

V něm národní tým vyzve v pátek od 19:00 Finy, kteří zachránili svůj postup na poslední chvíli. Proti Slovensku rozhodli tři vteřiny před koncem. „Dobře se na ně připravíme. Podíváme se na záznamy a ve čtvrtek si dáme jen lehčí trénink," naznačil kouč Čermák.