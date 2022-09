Euforie! Nemůžu být na holky víc pyšná, raduje se trenérka hokejistek po postupu

Klíčem ke čtvrtfinálovému úspěchu byl týmový výkon, ze kterého vylétly tři klíčové ženy. Brankářka Klára Peslarová je s úspěšností zákroků 96,59 % nejlepší gólmankou šampionátu a proti Finsku si připsala 36 zákroků. „Byl to pro mě těžký zápas. Soupeřky se hodně dobře tlačily do branky, takže jsem těžko sledovala puk," vysvětlovala Peslarová. „Ale obrana skvěle blokovala a holky na mě řvaly, kde kotouč poskakuje. Komunikace byla klíčová."

Zakončovat však původně nechtěla. „Plánovala jsem nahrávat do druhé vlny. Nevím, co se stalo... Bůh mi pomohl s tím, že jsem vystřelila," těžko hledala slova. Rána na bližší tyč ale k překvapení všech propadla do sítě. „Euforie se nedá popsat. Říkala jsem holkám, aby mě štíply, jestli je to vůbec reálné," dodala s úsměvem Tejralová.