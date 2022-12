Extraliga ve srovnání s AHL zaostává. V zámoří jsou kluci bez brzd, rychlí a šikovní, září Duda

Během léta pobýval jako skills kouč v zámoří a vše si mohl ověřit v praxi. „Trénoval jsem s kluky a viděl to. V AHL jsou hráči neskutečně skills vybavení, rychlí, ochotní udělat cokoliv, aby se dostali do týmu. Konkurence je tam obrovská," vykládá třiačtyřicetiletý bývalý útočník.

V dříve hodně defenzivní AHL nyní padá také hodně gólů. „Nebývalo to tak, hrálo se defense," přitaká Duda po připomínce moderátora pořadu Honzy Homolky z O2 TV. „Teď je to tak, že harmonika letí dopředu. Pět hráčů dopředu, pět dozadu, o tom je severoamerický hokej," rozzáří se nadšením Duda.

Když sleduje doma žákovské zápasy nebo dorostence, je to jiná podívaná a Duda z ní nemá radost. „Trenéři po vhazování křičí, ať vyhodí kluci puk, nebo to dají po mantinelu. Buly, šup, hlavně ze třetiny. Tam hráč dostane kotouč, podívá se, buď hraje nakrátko, nebo se snaží přečíslit, bruslí. To je moderní hokej," přesvědčuje expert.

Tvrdí, že jestli v Česku trenéři nebudou vnímat hokej právě tak, tak tuzemský hokej nemá nárok konkurenci dohnat. „No tak prostě vyhraju 6:5, no a co? Lidi budou spokojení, kluci si to užijou. Prostě dnešní hokej je o rychlosti, kterou český hokej nemá. A o přečíslování. Jestli nemáš rychlost, tak to nemůžeš ani přečíslit, to je přece jasné," dodává Duda.