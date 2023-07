Farma NHL na ostrově? Lidé tam hokej milovali, vzpomíná Čech

Současná farma slavného Toronta Maple Leafs sídlí ve stejném městě, nebývalo tomu tak vždycky. První záložní tým byl roku 1978 hrál v Monctonu, později se přesunul do St. Catherines a následně do New Marketu. V letech 1991-2005 působil dokonce ve městě St. John's na ostrově Newfoundland v Atlantském oceánu. „Místo bylo relativně chudé, měli tam akorát rybolov, ale byla tam velká univerzita a hokej milovali,“ vzpomíná bývalý útočník týmu Patrik Augusta v pořadu Příklep na Sport.cz.

Hokej na ostrově Newfoundland? Dívky na nás čekaly na letišti, žili jsme si jak králové, vzpomíná Čech v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Angažmá ve východní části Kanady si nemůže vynachválit, přestože přírodní podmínky zde zdaleka nejsou ideální. Na otázku moderátora Honzy Homolky, kolik bund by na sebe musel návštěvník obléci, když vystoupí v St. John's, odpovídá bez váhání. „Tam minimálně dvě pokaždé, když jsme přijeli," reaguje dnes již 53letý rodák z Jihlavy. Augusta strávil v St. John's tři sezony v letech 1992 až 1995. Za tu dobu se marně snažil prosadit do kádru Toronta v NHL. Mezi elitou se dočkal jen dvou utkání, v nichž nebodoval. Do nejprestižnější zámořské soutěže ještě nakoukl v sezoně 1998-1999, kdy krátkodobě podepsal s Washingtonem a taktéž odehrál dva zápasy bez bodu. Proč Oilers provozují farmu dva tisíce kilometrů daleko od Edmontonu? Pasáž z pořadu PříklepVideo : Sport.cz „Musím říct, že to byla výborná štace. Bylo to skvělé... Tak, jako v Kanadě milují Leafs, tak my jsme byli farma Toronta Maple Leafs," líčí syn legendárního hráče a trenéra Josefa Augusty. Farma Toronta? Suverénně nejlepší. Český útočník pro pořad Příklep o podmínkách v AHLVideo : Sport.cz Obliba u místních fanoušků byla patrná v různých situacích. „Když jsme třeba po desetidenním tripu přijeli, tak nás zvali na jídla. Za lístek na hokej vám dávali v uvozovkách auto. Tam jsme si žili opravdu jako kingové," vypráví s nadšením. Příklep s hokejovým trenérem Patrikem AugustouVideo : Sport.cz A přidává další historku. „Dokonce jednou z baru mě vezli policajti. Jenom proto, že jsme měli dobrej zápas, tak mě vezli domu," prozrazuje v hokejovém studiu Sport.cz. Více ve videu z pořadu Příklep. Tipsport extraliga PŘÍKLEP: Překvapivě žhavé zboží. Nakopl Liberec, teď míří k favoritovi

Reklama