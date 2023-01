Gen lídra nikdo nenašel. Úbytek vůdců je dán dobou, soudí mentální kouč

Říká se, že v dnešní době čeští trenéři marně hledají lídry ve svých kabinách. „Většinou to bývají ti, co se museli sami o sebe postarat," míní Jelínek. „Myslím, že to je možná trošičku odraz doby, že když si ten kluk nemusel lídrovství nějak extra vybojovat, protože tam nějakým způsobem fungují maminka a tatínek, pak to převezme agent," vyjmenovává a pozastavuje se zejména nad agenty.