Hadamczik pod palbou: Gratuluju! A ať se hraje na šest pětek, rýpe Hrdina. Fiasko, přidává se Koreis

„Nejde o klasické rozšíření soutěže, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale je to soutěžní model, který po celou dobu splňuje podmínky dlouhodobého rozvoje mladých hráčů. Soutěž je rozdělena do tří fází a v každé z nich mají týmy motivaci, o co hrát, což podporuje soutěživost," oponuje Hadamczik a argumentuje, že jednou z největších výhod nového modelu bude nárůst kvalitních utkání.

Ceska jun. liga se opet rozsiri na 16 tymu. Tak ja uz fakt nevim. Myslel jsem si, ze ten navrh neprojde, ale jsme v cesku, ze..tak to rozsirte na 32 tymu, at jsou vsichni spokojeni, ze hraji ligu..a at se hraje na sest petek..gratuluju, takhle tu konkurenci zvysime 🤷‍♂️👎

S poznámkou jedné z uživatelek sociální sítě, že schválená změna je blbost (použit byl ve skutečnosti vulgární výraz - pozn. aut.), Hrdina souhlasí. „Tak my to víme... Co nevíme, jaký ve výkonném výboru má kdo zájmy, že to odsouhlasili. Z důvodu zlepšování výkonnosti a developmentu to není," dodal.