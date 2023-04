Hadamczik prosadil reformu juniorských soutěží. Věří v regionální princip i prolínání skupin

„Sice může z různých stran zaznít kritika, že přidáváme další dva týmy do juniorské extraligy, ale já jsem přesvědčen, že děláme kroky pro zkvalitnění soutěže a nachystali jsme lepší formát. Dojde totiž nově k rozdělení 16 klubů podle regionálního principu do skupin Západ a Východ, což bude pro všechny ekonomicky únosnější," tvrdí Hadamczik a připomíná, že úspora nákladů na cestování bude činit až 300 tisíc korun.

Ve fázi nadstavby se mužstva rozdělí zase na výkonnostní bázi a pro play off se prolnou ti nejlepší z obou skupin. Z opačného pólu se pak bude hrát play down. „Hlavně ve všech částech sezony zůstává každému týmu v extralize motivace, protože bude mít o co hrát, což tady dosud nebylo," míní Hadamczik.

„Juniorky nám hlavně musí začít vychovávat hráče a lepší úroveň soutěže nezajistí jen úpravy počtu účastníků, ale i rapidní zlepšení tréninkového procesu. Navíc už nechci, aby se mladí hráči zabudovali přes nižší soutěže dospělých a posílali jsme je mezi chlapy do první a druhé ligy, ale šli přímo z juniorky směrem ke svým extraligovým klubům, které musí mít mládež jako prioritu," naznačuje Hadamczik.

Upozorňuje i na další novinky, které pro juniorky prosadil. „Výkonný výbor schválil i možnost nasazení tří hráčů o rok starších s podmínkou tříletého působení v daném klubu. Hráči, kteří zůstanou mimo soupisku, pak budou k dispozici ostatním klubům zdarma na roční hostování bez jakéhokoli odstupného," vysvětluje šéf svazu českého hokeje.

Extraliga dorostu se zužuje na 20 týmů rozdělených rovněž do dvou skupin Západ a Východ. „Jde o hráče do sedmnácti let, kterým stoupne počet zápasů, ale zvýší se i prostor pro trénink i školu, což je také důležité," míní Hadamczik a potvrzuje také zvýšení svazového příspěvku na hlavní mládežnické kouče hokejových akademií i sportovních center mládeže, aby měli odměnu 60 tisíc korun. „Během sezóny však podstoupí opakovaně kontrolní testování. Už nejsou podfinancovaní, tak musí mít i výsledky,“ má jasno.