Oživení projektu Dukla nepřichází v úvahu, říká Hadamczik. Litoměřice dluží svazu 3,8 milionu

„Oživení projektu Dukla skutečně nepřichází v úvahu. Naopak Litoměřice z jeho doby stále ještě dluží svazu 3,8 milionu korun za přečerpání finančních prostředků na pořízení hokejové výstroje. Už od nás dostaly i předžalobní výzvu s tím, že částku musí uhradit do konce května, jinak celá záležitost skončí u soudu," prohlásil Hadamczik, jenž po červnovém nástupu do funkce prosadil pozastavení neřízeného toku peněz do Litoměřic a následně i zrušení projektu Dukla.