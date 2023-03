Hadamczik reaguje na Pospíšila: Nevěřím, že kluby šetří na úkor kvality ledu. Je to nekorektní obvinění

Pospíšil během vynucené pauzy v televizním studiu otevřel téma, které teď hýbe extraligou. A poukázal, že za špatným ledem může být snaha subjektů o šetření. „Stáhnete chlazení, vrchní část ledu povolí a změkne. Ve chvíli, kdy se blíží zápas, tak zase na chlazení přidají a ono to přemrzne. Když se pak v tom místě do toho opře brusle, tak to praskne. Kdyby to bylo na jednom stadionu, tak je to náhoda. Ale tohle je na sedmém zimáku."

Ještě než ta slova vyřkl v přímém přenosu, varoval: „Mám teorii, proč se tak děje a ta mi bude asi brzy vyvrácena."

A reakce tu skutečně jsou.

Přímo v brněnské aréně zápas sledoval společně s reprezentačním trenérem Kari Jalonenem také šéf hokejového svazu Alois Hadamczik, mimochodem dlouholetý provozovatel arény v Kravařích. Když se dozvěděl o výroku Davida Pospíšila, byl nazlobený.

„To jsou nekorektní obvinění. A když to někdo řekne volně do éteru, měl by mít v ruce dokument, že to tak je. Jinak poškozuje český hokej a ten já budu bránit. Musím se tvrdě proti tomu výroku vymezit. Stavím se za kluby, protože nechci věřit, že někdo šetří na úkor ledu," uvedl Hadamczik pro Sport.cz.

Foto: Václav Šálek, ČTK Čtvrtfinále hokejové extraligy mezi Kometou Brno a Vítkovicemi, které na hodinu přerušila díra v ledu, sledoval v aréně i šéf svazu Alois Hadamczik (vpravo) a reprezentační trenér Kari Jalonen.Foto : Václav Šálek, ČTK

V Brně mluvil i s majitelem Komety Liborem Zábranským, jenž mu vysvětloval, že aréna přechází na jiný typ technologie. A sám byl podle Hadamczika z celé situace špatný. Nicméně také šéf svazu cítí, že opakující se potíže s ledem jsou teď tuze smutným jevem. „Mrzí mě to, protože je to špatně pro diváky, pro hráče a je to i negativní pro náš sport. A je třeba to urgentně s firmami, které technologie dodávají, řešit."

Poukazuje pak na případ z listopadu, kdy se v Českých Budějovicích málem nedohrál reprezentační zápas se Švédskem. „Každý chce nároďáku vystrojit to nejlepší zázemí a nechce se mi věřit, že by stáhli chlazení. To je k smíchu. Oni si nevěděli rady, čím to je."

Foto: Václav Šálek, ČTK Ředitel Winning Group Areny Martin Krpec (uprostřed) zaceluje díru na ledové ploše, kvůli které se předčasně ukončila 1. třetina.Foto : Václav Šálek, ČTK

Telefony teď se šéfy klubů žhaví také ředitel extraligy Martin Loukota. I on je tak trochu detektivem a snaží se vypátrat, co se to na stadionech děje. "Samozřejmě jsem v kontaktu s funkcionáři z jednotlivých klubů. Jde o nezvyklou a překvapivou situaci. Nejen pro správce stadionů, ale především pro diváky. Zatím nemáme finální zprávu, že by tyto události měly jednu příčinu, o které můžeme se stoprocentní jistotou prohlásit, že právě tohle je ten důvod," říká extraligový šéf Loukota a dodává: „Věřím, že ledaři dělají to, co mají a jde jen o shodu náhod."

Zvažuje také, že by pro správce zimních stadionů ze všech extraligových klubů v létě uspořádal „workshop", kde by si vyměnili zkušenosti a podobným problémům předcházeli.

Sport.cz oslovil o názor i Martina Altrichtera, někdejšího extraligového brankáře a nejlepšího hráče play off z roku 2004, který je nyní majitel zimního stadionu v Říčanech. Ten rovněž upozorňuje, že v Olomouci či Brně mají starší zimáky s letitou technologií, která může haprovat. K ní se může přidat další mix problémů, jako „je teplejší počasí, náhoda, lidský faktor či netěsnící trubka" a malér je na světě.

„V Olomouci byla problémem rolba, která zastavila. Když z ní vyteče teplá voda, a když jí vyteče víc, tak led roztaje a trvá, než se dá do kupy. Dají se spravit díry 10 na 10 centimetrů, ale větší jsou téměř neřešitelný problém," uvedl Altrichter.