Hadamczik prozradil, kde bude Síň slávy. Ušetříme 150 milionů, tvrdí. Nemá to logiku, oponuje expert

Síň slávy na pražské Harfě se stala symbolem nových pořádků na svazu. Po loňském zvolení Aloise Hadamczika do čela tuzemského hokeje a následném ekonomickém auditu totiž právě prezident hlasitě mluvil o předraženém projektu. Podle jeho slov svaz za sedm let fungování hokejového muzea zaplatil 106 milionů korun, což představuje měsíčně 1,25 milionu. „Když mám na škodovku, tak nemohu jezdit v mercedesu. Říkat, že v Torontu mají krásnou Síň slávy, kdy do ní chodí pravidelně tisíce lidí, že ji budeme mít taky, nejde," řekl tehdy.