Hejdukův syn obléká na MS osmnáctek dres USA: Splněný sen, cítím se jako Američan

Přesto před dvěma roky nakoukl do české reprezentace na kempu šestnáctky v Porubě. „Je to zvláštní. Potkal jsem se tam s hodně hráči, proti kterým jsem v neděli nastoupil. Ale už jsem zvyklý hrát za USA. Miluju obléknout americký dres. Splněný sen," raduje se Hejduk.

Čeští hokejisté do 18 let v utkání s USA.Foto : Rudolf Hansel/Juniorský hokej

Nechyběl už ani na loňském mistrovství světa osmnáctek, kde však odehrál jen jeden zápas. Na hraně sestavy je i na tomto šampionátu v Německu, kde Spojené státy dominují. Do čtvrtfinále postoupily z prvního místa v tabulce. „Prostě jsme dobrý," směje se Hejduk. „Hrajeme chytře, rychle a tvrdě. Máme skvělý přechod do útoku, ale také se výborně vracíme. A dáváme hodně gólů," oceňuje.

Až do šestnácti let hrál se svým dvojčetem Davidem za Colorado Thunderbirds, kde je trénoval otec Milan. „Mě i bráchu koučoval už odmala. Začátky byly super. Taťka je výborný trenér, naučil jsem se od něj hodně. I když někdy byl dost tvrdý," připouští Marek Hejduk.

S dvojčetem má dle svých slov výborný vztah. „Naprosto se podporujeme. Když jsme byli menší, oba jsme hráli v útoku, tak jsme do sebe trochu šli. Ale David se pak přesunul do obrany a teď si fandíme," vysvětluje forvard.

V červenci ho čeká draft do NHL, kterou by si jednou rád zahrál. „Je to můj hlavní cíl, pro splnění udělám všechno. Od draftu nemám žádná očekávání. Potěší mě, když si mě vybere jakýkoliv tým. Ale samozřejmě sen je Colorado. To by bylo skvělé," usmívá se hokejista.