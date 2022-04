Hamara o skalpu Kanady, přesilovkách i Finsku: Cítím se tam jako doma

Landshut (od našeho zpravodaje) - Život na severu Evropy si rodák z Prahy užívá.

Jak se vám po skalpu Kanady usínalo?

Popravdě docela těžce. Ještě jsem byl v euforii z toho, co se nám podařilo. Byl to parádní zápas a myslím si, že si ho budu určitě pamatovat do konce života.

Utkání jste rozhodli v přesilovkách, kterých jste využili hned pět. Celkově jste jich na šampionátu proměnili už osm. Čím to je?

Asistent trenéra Darek Stránský nám vymyslel dobré signály. My o nich s kluky hodně diskutujeme, což určitě pomáhá. Přitom ještě na dopoledním rozbruslení nám početní výhody moc nešly. Naštěstí Jirka Kulich to tam v zápase sázel a dal hattrick. Má parádní střelu, je šikovný. Snažím se mu hodně nahrávat.

Aktuálně jste nejproduktivnějším obráncem turnaje. Kdy se vám naposledy povedlo nasbírat čtyři asistence v jednom utkání?

To už si ani nepamatuju. Je to super, ale vítězství pro tým jsou určitě cennější než body do mých statistik.

Díky výhře ve čtvrtek vyzvete ve čtvrtfinále papírově slabšího soupeře, Švýcarsko. Co od utkání očekáváte?

Čeká nás těžký zápas, budou rozhodovat detaily. Potřebujeme začít dobře z obrany. V ofenzivě si potom musíme věřit na kotouči v útočném pásmu a hrát naši hru, kterou po nás trenéři chtějí. Určitě doufáme, že nám znovu pomůžou i přesilovky. Švýcaři mají kvalitní tým. Dobře bruslí.

V letošním výběru české osmnáctky je hned šest hráčů z finských soutěží. Proč je Finsko pro české mladíky tak atraktivní?

S mládeží pracují výborně. Mají úspěchy na všech juniorských šampionátech. A vlastně i v chlapském nároďáku. Finský hokej je určitě rychlejší. Mě i další kluky lákalo jít tam zkusit hrát.

Musel jste si na jiný styl hokeje zvykat?

Ano, první sezonu to byl hodně velký skok. Ale jelikož jsem tam přišel už ve čtrnácti letech, tak jsem si zvykl rychle. Finská liga je hlavně o bruslení a systému. Na druhou stranu si myslím, že dovednosti v ní nejsou tak dobré jako například ve Švédsku nebo i v Česku.

Zítra můžete na dálku oslavit titul, jelikož Tampere vede ve finálové sérii nad Turku 3:1. Za A-tým jste nastoupil už k 26 zápasům. Je to vaše průlomová sezona?

Určitě. Hrát za muže je oproti juniorce velký rozdíl. Byl to ale můj sen celé čtyři roky, co v Tappaře hraju. Za příležitost jsem moc rád. Hodně jsem si to užíval a načerpal jsem spoustu nových zkušeností.

Jak vám vůbec vyhovuje severský styl života?

Zimy jsou trochu těžší, když je celé dny tma. Ale jinak jsem spokojený. Ve Finsku mám spoustu kamarádů a cítím se tam jako doma. Možná někdy už i víc než v Česku.

Jak jste se popasoval s náročnou finštinou?