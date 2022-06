Hockey Canada má kvůli řešení sexuálního skandálu zastavenou dotaci od vlády

Hockey Canada má zastavenou finanční podporu od federální vlády za to, jak řešila případ údajného sexuálního napadení týkající se členů reprezentace do 20 let v roce 2018. Zastřešující organizace kanadského hokeje se s ženou, která nejmenované hráče obvinila, vyrovnala mimosoudně.

Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Zklamaní Kanaďané po porážce ve finále MS - ilustrační foto.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP

Článek Kvůli případu museli tento týden odpovídat na otázky poslanců prezident Hockey Canada Scott Smith a odcházející šéf Tom Renney. Organizace se s ženou, která tvrdila, že ji sexuálně napadlo osm hráčů zlatého týmu z mistrovství světa juniorů na oficiální akci, v tichosti mimosoudně vyrovnala v květnu. Nyní čtyřiadvacetiletá žena žádala od Hockey Canada, Canadian Hockey League a nejmenovaných hráčů odškodné 3,55 milionu dolarů (83 milionů korun). Smith v pondělí uvedl, že na zaplacení nebyly použity peníze od vlády ani od pojišťovny. Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Kanaďan Max Comtois ve finále MS - ilustrační foto.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP Hockey Canada si na vyřešení případu najala právní firmu, která při vyšetřování hovořila s 12 z 19 hráčů, kteří se akce zúčastnili. Organizace opakovaně tvrdila, že žena odmítla hovořit s jejími vyšetřovateli i s policisty a nechtěla identifikovat hráče. Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Kanadský kouč Claude Julien promlouvá k hráčům na MS.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP Policie informovala kanadský svaz o uzavření kriminálního vyšetřování v únoru 2019. Nezávislé vyšetřování skončilo v září 2020, ale podle Renneyho je zpráva nekompletní a neměla by být zveřejněna. NHL, jež se o případu údajně dozvěděla až nyní, zahájila vlastní vyšetřování. Někteří hráči, kterých se obvinění týká, totiž nyní v lize hrají. Kanadská ministryně sportu Pascale St-Ongeová uvedla, že financování Hockey Canada bude obnoveno až poté, co organizace zveřejní doporučení, která po vyšetřování dostala od najaté právnické firmy. Federace se také musí stát signatářem nové vládní agentury, jež bude mít moc nezávisle vyšetřovat obvinění ze zneužívání a trestat nevhodné chování. Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Kanaďan Dylan Cozens (24) slaví se spoluhráči gól proti Finsku ve finále MS.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP V letech 2020 a 2021 dostala Hockey Canada od vlády 14 milionů dolarů (327 milionů korun). Peníze z federálního rozpočtu tvoří šest procent finančních zdrojů organizace. NHL Lavina se utrhla v prodloužení! Colorado má našlápnuto ke Stanley Cupu

