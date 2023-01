Česko - Švýcarsko 3:2 Hokejistky na úvod MS do 18 let porazily po obratu Švýcarsko

České hokejistky do 18 let vstoupily vítězně do mistrovství světa v Östersundu, Švýcarsko porazily po obratu ve třetí třetině 3:2. Ve výkonnostně nižší skupině B se svěřenkyně trenéra Dušana Andrašovského střetnou ještě v pondělí s Japonskem a ve středu v derby se Slovenskem.

Českým juniorkám se nepodařil úvod zápasu a už v 7. minutě prohrávaly 0:2. Po bezbrankové druhé třetině mladé hokejistky díky třem gólům obránkyň během 14 minut třetí části výsledek otočily. Ve 45. minutě snížila Beáta Narovcová, tři minuty nato srovnala Veronika Hujová a v čase 58:42 dokonala obrat Zikmunda Mazancová. České hokejistky do 18 let usilují o zisk první medaile na MS své kategorie od roku 2014, kdy tým kolem současné seniorské brankářské jedničky Kláry Peslarové vybojoval bronz. Mistrovství světa hokejistek do 18 let v Östersundu (Švédsko): Skupina B: Česko - Švýcarsko 3:2 (0:2, 0:0, 3:0) Branky: 45. Narovcová, 48. Hujová, 59. Mazancová - 6. Eggliová, 7. Gaberellová.

