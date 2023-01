Česká brankářská škola má ve světě skvělý zvuk. Před šampionátem dvacítek ale nebylo jasné, kdo se postaví mezi tyče. Zkušenost hovořila právě pro Tomáše Suchánka, dostal šanci a nikoho z krajanů už na svou pozici nepustil. „Bylo vidět, jak v Americe vyrostl, jak mu sedí užší kluziště," tvrdí Kézr.

I když se ne všechno povedlo, mladý brankář se nenechal rozhodit. „Když třeba dostal gól od Švýcarů po 22 vteřinách, kde nebyl úplně bez viny. Na něm ale nebylo vidět, že by ho to rozklepalo," všímá si pozitiv hokejový novinář s tím, že podobně reagoval na svízelné okamžiky celý tým, což bylo ohromné české plus.

TK s hráči a vedením realizačního týmu hokejového mužstva do 20 let po návratu z mistrovství světaVideo : ČTK

S dobrými výsledky rostlo i sebevědomí týmu, který byl připravený i po mentální stránce. „Věděli jsme, že nejsme Bedardi. Ale Radimu Rulíkovi se povedlo klukům vetknout, že když budeme hrát týmově, můžeme hrát s každým a dáme to," upozorňuje Kézr.

I podle Antoše byl ale základ úspěchu v podobě skvělého představení brankáře Tomáše Suchánka. „Obrovsky mě překvapil, nečekal jsem, že odchytá celý šampionát, že tam nikoho nepustí," přiznává expert. „Chytal výjimečně, ve všem, co k tomu patří," nešetří pochvalnými slovy na Suchánkovu adresu.

Řeč v pořadu Příklep na Sport.cz pochopitelně musela přijít i na to, že si český gólman do statistik připsal rekordní počet čtyř asistencí. „Jsem za ty statistiky rád, protože je úplně nesleduji. Ale spíš to všechno byla shoda náhod. Vše odpovídalo taktice, kdy beci vzali vyražený puk a rychle go dávali na druhou modrou. Dostávali se dlouhou přihrávkou ven a když pak hráč převzal puk a dal gól, byla z toho pro brankáře asistence. Ale bylo to zajímavé," všímá si Antoš.

Hokejista Jakub Brabenec v zámoří herně vyrostl. Bude to stačit na NHL? Příspěvek z pořadu Příklep.Video : Sport.cz

Suchánek si tak připsal nevšední rekord. Podle Martina Kézra jej jen tak někdo nepřekoná. „Jsou to druhé asistence, ale potvrzují, že to Tomáš s hokejkou umí. Vlastně uplatňuje princip zrychlování hry., jako šestý hráč posouvá puk do hry," vnímá Suchánkův přínos.