Hokejové reprezentantky rostou v klučičích týmech. Víc bohužel nenabízíme, mrzí šéftrenéra

Na hokejovém šampionátu žen do 18 let šokovala svými výkony teprve 14letá Slovenska Nela Lopušanová. Doma v Žilině jí pomáhá, že nastupuje i v soutěžích pro kluky, podobně jako české hokejistky. Je to však správně? „Myslím si, že proto jsme relativně tak úspěšní. Holky hrají s klukama, takže mají solidní trénink a my nic víc bohužel zatím nenabízíme,“ přiznává šéftrenér českých ženských reprezentací Dušan Andrašovský v pořadu Příklep.

Hokejistky vyrůstají v klučičích týmech. Je to správně? Diskuse z pořadu Příklep

