Hokejový útočník Čajka se ve Švýcarsku stěhuje z Ambri-Piotty do Rapperswilu

Český hokejový útočník Petr Čajka ve Švýcarsku přestoupil z Ambri-Piotty do celku Rapperswil-Jona. Jednadvacetiletý rodák z Kadaně a odchovanec pražských Letňan uzavřel s Lakers smlouvu do konce sezony 2023/24 s opcí na další ročník. Jako náhrada zůstane v Ambri-Piottě na hostování až do 1. března americký útočník Steve Moses.

Foto: Profimedia.cz Český hokejový útočník Petr ČajkaFoto : Profimedia.cz

Článek Čajka se v novém působišti setká s krajanem Romanem Červenkou. Za Ambri-Piottu v této sezoně sehrál jen čtyři zápasy a připsal si jednu asistenci. Převážně nastupoval za Ticino ve druhé nejvyšší soutěži a nasbíral ve 24 duelech 21 bodů za 12 branek a devět přihrávek. Čajka působí ve Švýcarsku od roku 2014, kdy tam zamířil ze Sparty. Není považován za cizince. V nejvyšší švýcarské soutěži hrál i za Ženevu a Lausanne a v 21 utkáních zaznamenal čtyři body za tři góly a jednu asistenci. Tipsport extraliga Velká výměna v extralize. Její součástí jsou hned čtyři hráči

