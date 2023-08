Hvězdná příští sobota v Litvínově! Místním legendám se postaví i Pastrňák

„Kvůli dcerce jsme zůstávali v Bostonu déle, než jsme byli zvyklí, takže je to takové jiné. Máme kratší léto v Česku než dřív. Ale i za to jsem rád, protože jsme si nebyli jistí, jestli se letos do Evropy vůbec dostaneme. Musíme ještě stihnout i Švédsko za rodiči Rebeccy a pak už pojedeme zpátky do Ameriky," prohlásil Pastrňák v úterý.