Indiánský kmen hlavním výrobcem či inovace slovenského útočníka? Historie hokejek skýtá až bizarní momenty

Zatímco dnes zřejmě ani nenajdete profesionálního hokejistu hrajícího s dřevěnými holemi, jsou tací, kteří se tomuto trendu snažili odolávat maximální možnou dobu. Jedním z nich je Tomáš Divíšek, který byl také hostem pořadu Příklep na Sport.cz. „Za mě dřevo je do ruky mnohem lepší než kompozitka, ale to je asi tak jediná výhoda, jinak ve všem zaostává, ať je to rychlost, flex, všechny ty věci, co ta kompozitka nabízí, jsou lepší,“ uvědomuje si zpětně.

Historie výroby hokejek přinášela až bizarní situace. Pasáž z PříklepuVideo : Sport.cz

Článek S dřevěnými holemi přestal hrát v době, kdy prakticky ustala jejich výroba. „Na konci jsem hrál s hokejkou Swerd. Kluci byli výborní, když jsem byl u nich v dílně, tak jsem obdivoval, jak to všechno suší, ručně ohýbají, slepují..." vypráví současný generální manažer letňanských Letců. Své vzpomínky na dřevěné hole přidává ve studiu také Martin Kézr. Ve videu z Příklepu například vypráví o kuriózním zacházení s hokejkami, které spatřil u jednoho rumunského klubu. Kdo z Čechů se nově prosadí v NHL? Pasáž z PříklepuVideo : Sport.cz Tomáš Divíšek v pořadu mimo jiné vzpomíná na nejdivnější záhyb čepele jednoho ze svých spoluhráčů. Celá pasáž začíná stručnou historií vývoje hokejek od kmene Mikmaků, který byl původně největší světovým výrobcem holí, přes experimenty Stana Mikity se spoluhráčem Bobby Hullem s ohýbáním čepelí až po hlavní tváře NHL při zavádění nových materiálů. Celý pořad si také můžete přehrát nejen jako video, ale také v podcastové podobě. Podcasty a pořady PŘÍKLEP: Parodování Jágra? Rozjela se antivlna, lidé Jardu bránili

Reklama