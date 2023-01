Jágrova myšlenka žije. Experti se přou, zda má hokej v zámoří a v Evropě sjednotit ledové plochy

Neváhá pak s rozborem, jaké rozdíly na hráče čekají. „Na užším ledu je to kontaktní sport, na širším se, když dobře bruslíte, řadě soubojů vyhnete, puk dá hráč rychle od hokejky. Má více času na střelu. Když hraješ křídlo na úzkém hřišti, tak u tebe furt někdo je, velcí hráči, co mají dlouhé ruce, tak vám furt vrtají i u hokejky a blbě se to technicky zvládá," líčí.

Přitom během kariéry nastupoval v dresu Slavie, která právě na menší ledové ploše hrála. „Velkostí to nebyl extrém, bylo to menší, ale mně to nevadilo. Naopak. Vyhovovalo mi to, Mně kontaktní hokej nikdy nevadil, spíš jsem hrál do těla. Kluci, co jsou silní, neupadnou, vyrovnají se s tím," dodává Antoš. Ve velikosti ledové plochy nehledá problém a neřeší, zda by se měla velikost kluzišť sjednotit. „Je ale pravda, že volejbal, házená stejná hřiště mají."