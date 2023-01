V NHL už mi to nedává smysl, slyšel Dědek a zajásal: Získali jsme rozdílového hráče, ví šéf Dynama

Po uplynulé sezoně jej přivedl jako jednu z nejzvučnějších posil Dynama, podepsal s ní kontrakt až do roku 2025, jenže v červnu se majitel hokejových Pardubic Petr Dědek musel smířit s tím, že 29letý útočník Lukáš Sedlák využil klauzule v kontraktu a po třech letech se vrací do NHL. Přesto nakonec skončil celý příběh pro Východočechy happyendem. V polovině prosince se rodák z Českých Budějovic do Pardubic vrátil a ihned začal v extralize přesvědčovat o svých kvalitách.

Článek „Naše smlouva s Lukášem zůstala dál zaregistrovaná. Byli jsme pravidelně ve spojení, psali jsme si, sledoval jsem jeho zápasy (v NHL). Už když odcházel, slíbil mi, že když nebude dostatečně vytěžován a nedostane (patřičnou) úlohu, vrátí se. Protože chce hrát a užívat si hokej," prohlásil Dědek v pořadu Příklep na Sport.cz. První šanci na Sedlákův návrat zavětřil už v říjnu, když jej Colorado po třech odehraných zápasech umístilo na listinu volných hráčů. Tenkrát si ale Dědek ještě musel nechat zajít chuť, neboť po účastníkovi loňských ZOH okamžitě sáhla Philadelphia a její kouč Tortorella, jenž Sedláka dobře zná z předchozího společného působení v Columbusu. Nadělí si Pardubice titul jako dárek ke stému výročí. Diskuze z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Ve Flyers však zažíval období jako na houpačce, někdy hrál více, jindy méně. A tak v prosinci usoudil, že uzrál čas ke comebacku do Dynama. „Byl jsem hrozně rád, když usoudil, že už je ten správný čas na návrat, že už mu to v NHL nedává smysl. A řekl, že jde s klukama zabojovat o medaili," přiznává Dědek. Foto: HC Dynamo Pardubice Útočník Lukáš Sedlák v šatně Dynama.Foto : HC Dynamo Pardubice „Lukáš není ten typ, který by budoval kariéru. On chce hrát. Navíc je velký kamarád s Tomášem Hykou a Wildou (Romanem Willem) a to je pro nás taky důležité," připomíná Dědek, že v Pardubicích se Sedlák znovu setkal se svými někdejšími spoluhráči z ruského Čeljabinsku, s nimiž si sedl i lidsky. Že Pardubice získaly špičkového hráče, začal Sedlák v extralize přesvědčovat okamžitě. Vždyť gól nebo asistenci zapsal v prvních šesti duelech, bodově vyšel naprázdno až v tom sedmém v úterý proti Spartě. Foto: Josef Vostárek, ČTK Lukáš Sedlák z Pardubic.Foto : Josef Vostárek, ČTK „Mužstvu hodně pomůže, je to rozdílový hráč. Tomáš (Hyka) šel po jeho příchodu okamžitě nahoru. Oba půjdou ještě výš," je přesvědčený Dědek, že od Sedláka i Hyky, jehož zabrzdila dvouměsíční pauza způsobená mononukleózou, se fanoušci Pardubic ještě mají na co těšit. Tipsport extraliga PŘÍKLEP: Majitel Pardubic odkryl karty, v plánu je trejd, šance pro hříšníka i útok na titul