Jiříček s Kulichem jsou v sestavě nadějí hokejové AHL

Jiříček odehrál za Cleveland Monsters 55 utkání a nasbíral šest gólů a 32 asistencí, čtyřikrát si také zahrál za Columbus v NHL. Kulich měl z 62 zápasů za farmářský celek Buffala Sabres bilanci 24 gólů a 22 nahrávek, díky čemuž se zařadil mezi nejproduktivnější hráče věkové kategorie do 19 let v historii. Skvělou sezonu korunoval v play off dalšími 11 body (7+4). Oba se také podíleli na stříbru české dvacítky na letošním mistrovství světa.