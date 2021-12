Mezinárodní hokejová federace zrušila všechny své lednové turnaje

Osmnáctileté hokejistky přijdou o vrcholnou akci již podruhé, turnaj byl zrušen také před rokem. Šampionát se měl konat od 8. ledna v Linköpingu a Mjölby. Hrát se nebude ani MS nižších divizí hokejistek do 18 let nebo nižších divizí hráčů do 20 let. Celkem bylo zrušeno šest turnajů.