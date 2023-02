Nejvyhrocenější derby? Šli jsme do autobusu a tam byly zasekané sekyry, vzpomíná Bednář

V hokejovém světě se traduje, že v rámci evropských soutěží se přinejmenším jedny z nejostřejší derby hrají ve Švýcarsku, kde je rivalita přirozeně tvořena členěním země do kantonů. Největším soubojem pak je ticinské derby mezi mužstvy Ambri-Piotta a Lugano, tedy týmy z italské části země.

Právě za Lugano odehrál Bednář sezonu 2011-2012 a také část následujícího ročníku. „Vyhráli jsme v Ambri, šli jsme do autobusu a tam byly zasekané sekyry," líčí v hokejovém studiu Sport.cz.

V dresu HIFK si také vyzkoušel helsinské derby s Jokeritem, které bylo podle jeho slov podobné derby pražských „S". O ty je však hokejová extraliga ochuzena od roku 2015, kdy Slavia sestoupila. „Tady ty lidi si jdou zafandit a užít si to derby jako takové, popřípadě potom oslavit výhru svého týmu," říká současný sportovní manažer hokejové Slavie.

„To mělo obrovskou energii, obrovský náboj, co se týče sportu. Tam se nestalo, že by se fanoušci někde potkali, nafackovali si, nebo já jsem to aspoň nezaregistroval," pokračuje.