Olympionik Mozík míří z Vladivostoku do týmu finalisty Ligy mistrů Rögle

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sparta si vyrovnání nezasloužila, její výkon byl dlouho katastrofální

Na Spartu se po vyhraném pohárovém derby v Edenu hrnula chvála a očekávání od zápasu s Plzní byla obrovská. To, co ale Letenští předváděli sedmdesát minut, to bylo nemilé překvapení. Výkon byl katastrofální a zápas jsem v sedmdesáté minutě vypnul a jel nakoupit. Možná jsem ji tím nastartoval... Konec zápasu jsem pak sledoval na mobilu a poslouchal komentář. Když Šulc zahodil obrovské šance, bylo mi jasné, že Sparta ještě vyrovná, i když si to nezasloužila. Plzeň musím za výkon pochválit, byť si nakonec odvezla jen bod.