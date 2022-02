Peking (od našeho zpravodaje) - „Už vteřinu po gólech od Rusů jsem věděl, co jsem měl v brance udělat jinak. Ty situace jsem pak probíral i s trenérem brankářů Orctem a řekl mi to samé, co jsem si myslel," říká Hrubec, který má v Pekingu 88,73% úspěšnost zákroků a průměr 2,55 obdržených branek na zápas.

Po povedeném výkonu se Švýcary ani po duelu s Rusy ale neotvíral internet, aby zjišťoval, co o něm píší novináři a jak reagují fanoušci. „Když se nedaří, nečtu to proto, aby mě to nezkopávalo. A když se daří, nečtu to taky. Aby mě to zase nestouplo do hlavy. Vypínám i Instagram, abych se nedostával k informacím. Prostě si udělám svoji bublinu, ve které chytám a nechci se nechat ovlivňovat vnějšími vlivy," tvrdí rodák z Vimperku.