Osmnáctka se chystá na Švýcarsko. Nebude lehké se probít přes defenzivu, upozorňuje kouč Stránský

Čeští hokejisté do 18 let se chystají na čtvrtfinále mistrovství světa. V německém Landshutu vyzvou ve čtvrtek od 15:30 Švýcarsko. Do souboje budou vstupovat v roli favorita a mají tak velkou šanci po osmi letech zabojovat o medaili. V roce 2014 si svěřenci Jakuba Petra z Finska odvezli dokonce stříbro. Do semifinále se česká osmnáctka dostala naposledy před čtyřmi lety, tehdy ale skončila čtvrtá.

Foto: Ronald Hansel/Juniorský hokej Čeští mladíci oslavují gól vstřelený Kanadě. S číslem 12 Eduard Šalé.Foto : Ronald Hansel/Juniorský hokej

Článek Prvním soupeřem ve vyřazovacích bojích bude Švýcarsko, které v základní skupině padlo se Švédskem i Finskem 2:6. Na závěr zdolalo Lotyše 4:3 a v tabulce obsadilo třetí pozici. „V obranném pásmu velmi dobře organizovaný tým, určitě nebude lehké se přes jeho defenzivu probít," upozorňoval asistent trenéra Darek Stránský. Jak avizoval hned po úterní překvapivé výhře nad Kanadou 6:5 v prodloužení kapitán Jiří Kulich, čeští mladíci oslavovali do půlnoci. „Sedli jsme si na pokoj a pokecali jsme. Kanadu neporazíme každý den, byl to zážitek," radoval se útočník Marek Soukup. Tipsport extraliga PŘÍKLEP: S Jalonenem jsem neměl nejlepší vztah. Jaký byl jako trenér? Díky závěrečnému vítězství se národní tým vyhnul papírově silnějším severským soupeřům. Navíc se nebude stěhovat do 135 kilometrů vzdáleného Kaufbeurenu. „Je to velká výhoda, museli bychom vše pobalit a přesunout. Zázemí máme luxusní a nemusíme ho opouštět," těšilo Stránského. Vyjma útočníka Dominika Petra, který kvůli zranění na šampionátu skončil, je tým zdravotně v pořádku. Do sestavy se tak vrátí i Dominik Rymon, jenž vinou lehkých komplikací vynechal oba duely se zámořskými výběry. Ve volném dnu čeští hráči dostali odpočinkovější režim. „Měli pozdější budíček než obvykle, prošli se na radnici a připravovali se na suchu. Kluci vypadli z ledu a soustředili se i na jiné věci než hokej," vysvětlil asistent. Hokejisté se tak zabavili i fotbalem, hřiště se totiž nachází hned vedle zimního stadionu. A zakopali si penalty na trenéra Jakuba Petra. „Ten byl samozřejmě úspěšný. Na hlavního kouče nejde střílet bomby k tyči," usmíval se Stránský. Reprezentace Do půlnoci slavíme a pak zpátky do montérek! velel Kulich po skalpu Kanady

