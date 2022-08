Pastrňák v Edenu všechny překvapil. Tajili jsme to, říká legenda Slavie

„Vždy jsem chtěl být gólman, ale je to finančně náročné, takže mi to nikdy nevyšlo. A jsem rád," kvitoval, že se jeho kariéra nevydala tímto směrem.

K přesunu do brány ho prý přemluvil jeden z hlavních aktérů klání Jaroslav Bednář. „Bedýnka mě oslovil. Váhal jsem. Ale je to super akce, tak jsem se kývnul," uvedl.

Bednářovi tím udělal velkou radost. „Tajili jsme to pro fanoušky. Čekal jsem, že hodně lidí bude koukat a spíše bude negativní, co se cpe do brány, když čekají jeho finesy. Jsem rád, že dokázal, že je šikovný i v bráně. Mě třeba vychytal do prázdné branky slidem," připomněl Bednář.