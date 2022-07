Podpora pro nemocného parťáka. Gut bude pro Nováka pořádat dražbu

Doufá, že by se s podporou mohli přidat i další spoluhráči. „Chtěl jsem pomoc odstartovat. Bylo by super, kdyby se připojili i další kluci. A přihodili do dražby dres nebo svou hokejku. Za to budu jen rád," pokračoval.

Hlavně ale doufá, že jeho parťák, který by za normálních okolností v srpnu hrál na mistrovství světa juniorů, boj s rakovinou zvládne. „Známe se od reprezentační šestnáctky a jsme dobří kamarádi. Píšu mu skoro každý den. Silnějšího člověka jsem zatím neviděl. Zůstává stále pozitivní a zvládá to dobře. Věřím, že tenhle těžký zápas vyhraje," dodal Gut.

Nečekaná zpráva o Novákově nemoci zasáhla i další mladé reprezentanty. „Dost mě to zaskočilo. Hned jsem mu volal a jsme spolu v kontaktu. Přeju mu, ať se z toho co nejrychleji dostane. Myslím si, že to zvládne. A on si to myslí taky, což je hlavní," mínil obránce Stanislav Svozil.