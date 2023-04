Hororová nehoda kazí sen o ruské Le Mans. Putinův kamarád sliboval 20 vozů, už má jen jeden

Na bombastické prezentaci v květnu 2021 sliboval Rotenberg výrobu minimálně 12 těchto vozů do konce roku s vyhlídkou na celkem 20 kusů a vytvoření vlastního závodního seriálu pro ně. Mělo jít o závody i s mezinárodní účastí. „Bude to špička motosportu v naší zemi a základ pro ruskou Le Mans," tvrdilo se tehdy.

Realita je ale taková, že ještě letos existovaly jen dva vozy. A nyní už ani to ne, protože jeden z nich totálně rozmlátil pilot Viktor Šajtar na okruhu v Soči, kde ve velké rychlosti narazil do bariéry. Oficiální verze tvrdí, že kvůli technické závadě. Podle serveru sports.ru šlo o selhání brzd.

Zajímavější než samotný vůz je osoba Borise Rotenberga. Až do konce 90. let ho v byznysu nikdo neznal. Živil se jako trenér juda ve Finsku. A právě díky judu se od dětství kamarádil s Vladimirem Putinem. Po jeho nástupu do prezidentské funkce pak Rotenberg zázračně zbohatl (stejně jako jeho bratr Arkadij), aktuálně se jeho jmění odhaduje na zhruba 1,4 miliardy dolarů.