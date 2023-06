Ruské legendy zuří kvůli Haškovi v europarlamentu: Je to fašista a blázen

„Dominik Hašek má vážné problémy s hlavou. Zřejmě se rozhodl vstoupit do politiky poté, co nebyl přijat do Mezinárodní hokejové federace. Po takových prohlášeních může být nazýván jen malým fašistou, jehož senilní šílenství postupuje. Je jaksi posedlý Ruskem, a tak se rozhodl připojit k rusofobům," prohlásil dnes 64letý mistr světa z roku 1982 Koževnikov pro ruský server russian.rt.com.