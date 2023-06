Růžička se vrací na scénu! Nahradit má parťáka z Nagana

Teď se ale zdá, že by se v severočeském klubu mohlo začít blýskat na lepší časy. Novým sportovním ředitelem se má stát Miroslav Kanis, jenž řadu let působil ve stejné funkci v Bílině, a výhledově by se měl výrazně kvůli novým sponzorům zvýšit i rozpočet klubu. Což by ze Slovanu dělalo jednoho z hlavních favoritů na postup a návrat do Chance ligy.