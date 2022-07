Skvělé zprávy! Mladý hokejista překonal rakovinu a vyhlíží návrat

Lokajíček dojemný okamžik prožíval přímo v aréně, chtěl být se svými spoluhráči v momentě, kdy urvou za stavu 3:1 v sérii titul, jenže plzeňským juniorům se to nakonec povedlo až v sedmém zápase, který mladý gólman sledoval už pouze z nemocnice. „Strašně jsem to prožíval, několikrát mě šla zkontrolovat sestřička, jestli se něco nestalo, když jsem v emocích zařval," řekl v rozhovoru pro web hokejka.cz.

Z urologie ho poslali do nemocnice v Motole, kde Lokajíčkovi řekli, že hned druhý den ho budou operovat. „Najednou mi došlo, že je to pro mě konec sezony, a to jsem zdaleka ještě nevěděl, co byla ta hmota, kterou jsem si nahmatal..." řekl v rozhovoru pro web hokejka.cz.