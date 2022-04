Krásné gesto hokejistů Plzně. Oholili si hlavy na podporu spoluhráče s rakovinou

Plzeňští junioři porušili nepsané pravidlo, které říká, že po dobu play off by se hráči neměli holit, a oholili si hlavy, aby svého kamaráda podpořili. „Já jsem se to dozvěděl tak tři týdny zpátky a úplně mě to trefilo. Nechtěli jsme to v kabině řešit kvůli němu, abychom mu to pořád nepřipomínali. ... On byl v nemocnici, ale pak přišel do kabiny a řekl mi to sám, tak jsem byl rád. Popovídali jsme si s ním a pak vzniklo tohle video," řekl pro web hokejka.cz útočník Václav Adamec.