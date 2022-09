Slovenskému svazu kvůli nominacím hokejistů z KHL hrozí ztráta státní podpory

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sporné okamžiky v duelu Plzně? Vypadalo to blbě. Slavia si hraje vlastní soutěž

Česká liga se s evropskými poháry střídá v rychlém sledu a tentokrát jsem si řekl, že se budu snažit být co nejvíce pozitivní. Výsledků i situací ze zápasů, které jsou hodné komentování, bylo zase víc než dost. Zase nevyhrála Sparta, na náročný styl hraní dvou utkání za týden si zvyká Slovácko. A po osmi kolech to taky vypadá, že si to o mistrovský titul prostě rozdají Slavia s Plzní. Sešívaní si na domácím hřišti hrají svoji soutěž a po pěti minutách utkání s Dynamem mi bylo jasné, že si Jihočeši zase odvezou nejméně pět gólů...