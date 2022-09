ANTOŠOVA BŘITVA: O neuvěřitelném nic, na které by se nikdy nemělo zapomenout

Bez jakéhokoliv povšimnutí svazu se dlouho snažily prosadit, hrát aspoň nějakou ligu. Pomáhaly jim stovky bezejmenných trenérů a rodičů, kteří do nich investovali vlastní peníze a čas, protože nikdo jiný jim nepomáhal.

Nikdy by se nemělo zapomenout, že tomu, čemu teď všichni tleskáme, předcházelo neuvěřitelné nic, o které se staraly spousty trenérů. Snad zmíním jen dva - Karel Manhart, který tady s ženským hokejem začínal, a Petr Tejral, který teď má v nároďáku dceru.

Tenhle bronz je pro mě medailí všech těch rodičů a holek, které už dnes třeba ani nehrají. Ale přesně o nich to bylo, aby se český ženský hokej v těžkých dobách udržel při životě. Strašně bych našem holkám přál, aby mohly doma hrát adekvátní soutěž; klidně i mezinárodní; a nemusely odcházet do Švédska, Ruska nebo Ameriky za stipendiem, když by některé radši zůstaly doma.