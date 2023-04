Supertrumf září. A Slováci mohou na přemožitele Čechů tasit další hrozivé zbraně

Slovenská média píšou o hokejové horečce, která nabírá na intenzitě. Tým našich východních sousedů do 18 let na šampionátu své věkové kategorie ve Švýcarsku udivil postupem mezi čtyři nejlepší týmy a před sobotním semifinále s Američany se probírají jeho další šance. Podle kanadského bodování a dalších čísel, která zveřejňuje federace IIHF, by proti jasnému zámořskému favoritovi nemusel být tak úplně bez šancí. Ale jsou to opravdu jen čísla...

Foto: IIHF Kapitán Slováků Maxim Štrbák.

