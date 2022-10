Svaz spustil nový projekt Future Olympians na podporu ženského hokeje

"Rozvojové kempy Future Olympians jsou součástí připravované koncepce ženského hokeje a měly by pomoci vytvořit podhoubí dívčímu hokeji u nás. Inspirací je pro nás projekt VTM (výchova talentované mládeže), který už Český hokej organizuje několik let v chlapeckých kategoriích ve všech krajích České republiky," uvedla předsedkyně komise ženského hokeje Tereza Sadilová.

Projekt je zaměřený na vytvoření databáze všech hráček v klubech a potencionálních reprezentantek. Svaz tím chce pomoci zlepšit hráčkám jejich hokejové dovednosti, zajistit nadstandardní trénink, ale také ukázat, jak se zlepšit v bruslení, střelbě, vedení puku či třeba technice hole a postupně je seznamovat s hlavními herními principy ženského hokeje. Jedním z cílů projektu je zajistit hráčkám možnosti tréninku a hrát zápasy v dívčím kolektivu.

"Do konce roku bychom chtěli takto zorganizovat celkem tři akce Future Olympians v rámci západu, středu a východu republiky. Tyto tři akce se uskuteční zásluhou výrazné podpory krajů. Věříme, že od začátku roku 2023 se ženský hokej bude moci spolehnout na finanční podporu Národní sportovní agentury (NSA) a díky tomu se nám povede rozšířit projekt do všech krajů České republiky," přeje si Sadilová.

Dlouhodobou vizí projektu Future Olympians je zahrnout do projektu i mladší dívčí kategorie a zapojit co možná nejvíce klubů po celém Česku do organizace a dění v dívčím hokeji. "Chceme, aby byly hokejistky vítány na všech zimácích v Česku, a to bez jakýchkoli zábran a obav," uvedla Sadilová.

Dnes proběhla v Liberci pilotní akce projektu za účasti hráček z Libereckého, Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a Středočeského kraje.

"Mám z toho velmi dobrý dojem, zúčastnilo se přes čtyřicet holek a myslím, že ta akce se povedla nad očekávání. Všechno šlo podle plánu, proběhly dvě tréninkové jednotky, na závěr se pak hrál zápas. Od trenérů následně zaznělo, že se tam objevily velmi dobré hráčky, o nichž jsme dosud moc nevěděli, hned se tím zařadily do širšího reprezentačního kádru," přiblížila pro ČTK Sadilová.

Po dalších dvou akcích chystaných do konce roku přijde na řadu vyhodnocení prvních kroků, které spuštění projektu provázely. "Pro další plány je tu zásadní otazník, zda přijde nějaká podpora ze strany státu. Pokud se jí dočkáme, rádi bychom to pak posouvali ještě dál i třeba se zaměřením na zlepšení dovedností. Dušan Andrašovský by se účastnil jako skills kouč, těch holek bychom na kempech mohli mít o něco méně, šli bychom více do hloubky," nastínila Sadilová.

"Otázkou ale je, jak to všechno dopadne, tím spíš v této celkově nelehké době. Loni v listopadu nám byla podpora přislíbena a už je to tedy skoro rok, co čekáme. Jsme ale rádi, že se projekt rozběhl. Považujeme za důležité, aby holky hokej bavil a cítily, že je o ně zájem. Když pak máte lvíčka na dresu, je to také zase něco trochu jiného," podotkla Sadilová.